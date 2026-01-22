В Балашихе прошла памятная акция ко Дню освобождения Подмосковья

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Михаил Объедков, Герой России и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, депутаты Совета депутатов, члены партии «Единая Россия» и жители микрорайона.

Михаил Объедков отметил важность подвига защитников Московской области, подчеркнув, что регион стал непреодолимым рубежом на пути врага к столице. Он напомнил, что жители Балашихи сражались на фронте и трудились в тылу, приближая Победу, и призвал хранить память о героях.

Участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Московская область была освобождена 22 января 1942 года после 93 дней оккупации. В этот день под командованием генерала Николая Дронова был освобожден последний крупный населенный пункт Подмосковья — Уваровка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.