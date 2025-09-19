В Балашихе продолжается благоустройство Вишняковского лесопарка

Работы по благоустройству Вишняковского лесопарка продолжаются в Балашихе. Обновление восточной части лесопарка началось в июне этого года, сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории парка ведутся работы по расчистке мелколесья, укладке оснований покрытий дорожно-тропиночной сети, прокладке в траншеях закладных для инженерных систем. Начались работы по устройству свайного поля павильона кафе, пункта проката и хозяйственного двора. Общая степень готовности объекта 20%.

Обновленная территория лесопарка будет включать в себя новые прогулочные маршруты, спортивные площадки, лыжную трассу, павильоны кафе и проката, веревочный парк, смотровую площадку со сценой, площадку выгула собак.

Работы по обновлению Вишняковского лесопарка полностью завершатся летом 2026 года.

По итогам проведенной в 2023 году историко‑культурной экспертизы по участкам благоустройства на территории Вишняковского лесопарка, с учетом результатов археологической разведки, проведенной сотрудниками ФГБУН Институт археологии Российской академии наук, в октябре 2023 года было получено положительное заключение ГУКН Московской области, которое содержит согласие с выводами государственной историко-культурной экспертизы:

на проверяемых участках не выявлены объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками культурного наследия.

отдельные памятники находятся за пределами обследованных территорий:

Акатовская (Лобановская) курганная группа (около 40 насыпей), XII–XIII вв. н. э. располагается за пределами участка на расстоянии не менее 160 метров к юго-юго‑западу от его границы;

Балашихинское городище, XII–XIII вв. располагается за пределами участка не менее 155 метров от его границы.

Акатово селище (древнерусское время) — минимум 520 метров к юго‑юго‑востоку.

В соответствии с положением о государственной историко‑культурной экспертизе (постановление правительства России от 25.04.2024 № 530) материалы экспертизы размещены на официальном сайте ГУКН Московской области.

Отсутствие охраняемых объектов на проверенных участках позволяет проводить строительные работы в рамках границ благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.