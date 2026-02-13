В Балашихе почтили память воинов-интернационалистов перед Днем памяти

В Балашихе 13 февраля прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам-афганцам в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное возложение цветов к памятнику воинам-афганцам, погибшим при исполнении интернационального долга, состоялось в Балашихе накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, глава Балашихи Сергей Юров, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, Герой России Сергей Лысюк, начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-лейтенант Игорь Афонин, председатель Общественной палаты округа Елена Жарова, ветераны, депутаты и жители.

Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. После церемонии от памятника стартовала колонна автопробега с участием членов Московского областного отделения организации «Боевое братство». Участники направились в микрорайон Железнодорожный, где прошла памятная акция, посвященная Дню интернационалиста.

В Железнодорожном колонну встретили Герой России Иван Клещерев, депутаты, ветераны и жители. В Балашихе проживают 239 ветеранов Афганской и Чеченских войн. С 2011 года 15 февраля в России официально отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Памятная дата утверждена президентом Российской Федерации 29 ноября 2010 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.