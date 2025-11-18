В Балашихе открыли обновленный офис Сбера

Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

«Мы рады представить обновлённый офис Сбера, в котором создали комфортную и доступную среду для всех наших клиентов. Это пространство, где традиционные банковские услуги сочетаются с передовыми технологиями. Теперь жители Балашихи могут в одном месте решать самые разные задачи — от финансовых вопросов до выбора умных устройств для дома», - управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Церемония открытия прошла при участии управляющего Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олега Осипова и главы городского округа Балашиха Сергея Юрова.

«Для нас важно, чтобы в Балашихе были доступны качественные и современные услуги. Новое отделение Сбера – это комфорт для жителей, удобные цифровые решения и повышение качества обслуживания в центре города» — подчеркнул лава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В обновленном офисе Сбера можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования, приобрести умные устройства SberDevices и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox.