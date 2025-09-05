В Балашихе открыли новый сквер на улице Крупешина

Торжественное открытие нового сквера на улице Крупешина прошло в Балашихе. Территорию площадью 1,5 га благоустроили в преддверии празднования Дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В церемонии открытия приняли участие представители администрации городского округа, депутаты и местные жители.

Работы, начавшиеся в мае 2025 года, были завершены с опережением графика.

«Мы помним, какой была эта улица: разрушенное асфальтное покрытие, негде было отдыхать. Теперь этот сквер, окруженный жилыми домами, с его зеленью, свежестью и красотой, станет новым центром притяжения для всех жителей», — отметил депутат горсовета Балашихи Андрей Холод.

На территории сквера была заменена дорожно-тропиночная сеть, установлены современные лавочки, урны, новые фонари и система «Безопасный регион». Дорожное покрытие было выполнено с учетом требований для маломобильных граждан: понижен бордюрный камень и уложена тактильная плитка.

Появилась также новая зона отдыха для занятий спортом, где установлены турники, тренажеры и стол для настольного тенниса. Для семей с детьми смонтированы качели с защитным теневым навесом.

Обновленное место отдыха стало еще одним этапом работ по благоустройству района после реконструкции стадиона «Труд» и улицы Заречной. Теперь эта территория стала единой и удобной пешеходной зоной для местных жителей.

«Здесь очень красиво, до этого было хуже. Нам очень нравится. Мы постоянно сюда бежим на качели, спортплощадка нам очень нравится», — поделилась жительница микрорайона Дарья Фатеева.

Масштабные работы по благоустройству продолжатся в Балашихе. В этом году планируется привести в порядок 14 дворовых территорий и установить 30 новых детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.