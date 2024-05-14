В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Михаилу Пирожкову

сегодня в 10:31

Мемориальную доску участнику СВО младшему сержанту Михаилу Пирожкову установили на фасаде дома № 5 по улице Калинина в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски участвовали председатель совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, руководитель местного комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина, родные и близкие Михаила Пирожкова.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память участника СВО.

Михаил Пирожков родился 21 ноября 1982 года. На СВО отправился добровольцем. Погиб при выполнении боевой задачи 24 февраля 2023 года. Посмертно награжден медалью «За отвагу». Похоронен младший сержант на Дятловском кладбище.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.