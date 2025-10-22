В Балашихе открыли мемориальную доску участникам СВО

Мемориальную доску участникам специальной военной операции установили на фасаде дома № 13 в микрорайоне ВНИИПО. На торжественном открытии присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, замглавы Дмитрий Варнавский, Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, военный комиссар Балашихи и Реутова Сергей Чиркин, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова, председатель Балашихинского районного отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев и близкие героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наши ребята защищают нас, мирную жизнь и независимость. Чтить память героев — наша святая обязанность. Подвиг Игоря Компанейца и Алексея Исаева — это пример настоящего мужества и исполнения воинского долга. Вечная память героям. Спасибо за мужество», — сказал Сергей Юров.

Игорь Компанеец родился в 1968 году. Учился в Благовещенском высшем танковом командном Краснознаменном училище, после чего служил в танковых войсках в Чечне. В 2001 году поступил в академию гражданской обороны имени Куйбышева. В 2023 году отправился на фронт добровольцем. Погиб в октябре 2023 году в Херсонской области.

Алексей Исаев, зять Игоря Компанейца, родился в 1996 году. Работал диспетчером в Московском метрополитене. Был мобилизован в 2022 году. Погиб в 2024 году при выполнении боевого задания в Курской области.

Герои посмертно награждены орденами Мужества.

Участники мероприятия почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

Открытие доски завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.