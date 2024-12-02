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В Балашихе организовали сбор гумпомощи для освобожденных городов в зоне СВО

Сбор гуманитарной помощи для освобожденных городов в зоне СВО организовали в Балашихе. Активное участие в сборе проявили члены партии «Единая Россия». На собранные средства были закуплены необходимые продукты питания — крупа, макароны, консервы — то, что в первую очередь нужно жителям освобожденных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый желающий может внести свой вклад. 6 декабря собранный груз отправится в зону СВО, чтобы помочь жителям освобожденных городов.

Если и вы хотите помочь, в Балашихе действуют 3 постоянных пункта сбора гуманитарной помощи:

в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1,

в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7

на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (985) 193-64-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.