В Балашихе обсудили защиту школьников от цифровых угроз

Совещание по информационной безопасности школьников прошло 17 марта в школе №16 имени Героя Советского Союза А.И. Сережникова в Балашихе. Участники обсудили меры защиты детей от интернет-мошенничества и других цифровых рисков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обсуждении приняли участие глава городского округа Сергей Юров, представители правоохранительных органов, прокуратуры и следственного комитета, директора школ, педагоги, психологи и родители. Основное внимание уделили комплексной системе профилактики и повышению осведомленности детей и взрослых о правилах безопасного поведения в сети.

Сергей Юров подчеркнул, что жертвами мошенников часто становятся пожилые люди и несовершеннолетние.

«Ребята под контролем мошенников совершают противоправные действия, искренне думая, что спасают себя и своих родителей. Главная наша задача — регулярно информировать о возможных опасностях не только школьников, но и родителей», — сказал Сергей Юров.

Участникам представили распространенные схемы обмана подростков и механизмы вовлечения их в противоправную деятельность. Отдельно обсудили взаимодействие школ и правоохранительных органов для предотвращения подобных случаев.

Лектор Российского общества «Знание» Дарья Смирнова рассказала об актуальных цифровых угрозах, мошеннических манипуляциях и проявлениях кибертерроризма. По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по формированию культуры информационной безопасности среди школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.