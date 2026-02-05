В Балашихе обсудили вопросы здравоохранения на выездной встрече администрации

Выездная администрация по вопросам здравоохранения прошла 4 февраля в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха. На встрече обсудили состояние поликлиники № 15 и доступность медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков и заместители главного врача Балашихинской больницы провели выездную встречу с жителями микрорайона Купавна. Основное внимание уделили вопросам медицинского обслуживания населения.

Одной из ключевых тем стало состояние здания поликлиники № 15. Жителям сообщили, что для размещения медицинского подразделения уже выделено муниципальное помещение площадью около 166 квадратных метров. Для его ввода в эксплуатацию необходимо провести ремонтные работы.

Михаил Объедков отметил, что администрация округа ищет средства для проведения ремонта, и этот вопрос находится в проработке. Он добавил, что подобные встречи с жителями проходят ежемесячно в разных микрорайонах совместно с главным врачом Балашихинской больницы Натальей Алимовой.

Жители также подняли вопросы о доступности медицинской помощи и перспективах развития здравоохранения в микрорайоне. Все обращения внесены в протокол и будут детально рассмотрены для повышения качества и доступности медицинских услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.