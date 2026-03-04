В Балашихе обсудили сотрудничество вузов и бизнеса

Круглый стол «Образование и карьера» прошел 3 марта 2026 года в Университете Вернадского в Балашихе в рамках Ярмарки трудоустройства. Участники обсудили подготовку востребованных специалистов и взаимодействие образовательных учреждений с предприятиями, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие директора институтов, руководители управлений, ученые и представители предприятий-партнеров. Основной темой стала выработка эффективной системы подготовки кадров для экономики региона и страны.

Ректор Университета Вернадского Елена Певцова обозначила стратегическую задачу по формированию системы обучения специалистов, способных обеспечить продовольственную безопасность. Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егерева подчеркнула, что университет расширил перечень направлений подготовки не только для агропромышленного комплекса, но и для других отраслей. По ее словам, знакомство студентов с предприятиями округа помогает формировать реальные карьерные перспективы.

Представители корпоративного университета Наталья Баранникова и Денис Бурдаков отметили значимость профориентационной работы и разработки образовательных программ в профильных предпрофессиональных классах совместно с предприятиями. Участники также обсудили развитие целевого обучения и возможности дополнительного профессионального образования.

В настоящее время в школах Подмосковья открыто более 2 400 профильных предпрофессиональных классов и групп, где обучаются около 48 тыс. учеников 10–11-х классов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.