В Балашихе обсудили благоустройство исторической усадьбы Пехра-Яковлевское

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский и депутат совета депутатов городского округа Андрей Холод провели встречу с жителями. Основной темой обсуждения стали вопросы очистки и благоустройства территории, прилегающей к исторической усадьбе Пехра-Яковлевское, а также создание комфортной лесопарковой зоны вокруг нее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе встречи были озвучены конкретные предложения по улучшению состояния лесопарковой зоны, которая является не только важным природным объектом, но и культурным наследием. Жители активно обсуждали возможные варианты очистки территории от мусора, установки дополнительных урн и лавочек, а также создания велосипедных и пешеходных дорожек. Также был поднят вопрос о сохранении исторических деревьев и поддержке экосистемы усадьбы.

«Наша задача — не только очистить территорию от мусора, но и сделать ее удобной и приятной для всех горожан. Важно сохранить уникальный природный ландшафт, создать условия для комфортного отдыха, а также поддерживать историческую ценность усадьбы Пехра-Яковлевское. Мы будем работать вместе с жителями, чтобы привести эту территорию в порядок и сделать ее украшением Балашихи», — заявил Варнавский.

Андрей Холод, в свою очередь, добавил, что поддержка проекта со стороны жителей свидетельствует о высоком уровне гражданской ответственности и неравнодушии к судьбе родного города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.