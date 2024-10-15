В Балашихе мемориальную доску открыли еще одному участнику СВО Евгению Васину

В подмосковной Балашихи открыли мемориальную доску еще одному участнику СВО — Евгению Васину. Ее установили на фасаде гимназии № 11 в микрорайоне Железнодорожный, где учился боец, сообщает пресс-служба администрации округа.

Евгений Васин родился в городе Железнодорожный в 1988 году. Увлекался спортом, неоднократно становился чемпионом российских и областных соревнований по боксу среди школьников. Учился в колледже «Энергия», получил диплом механика, прошел срочную службу в армии. Затем работал кладовщиков и диспетчером.

По словам его отца, Евгений был настоящим патриотом, спокойным человеком, любящим рыбалку.

Погиб мобилизованный боец в мае 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Мотопехотинец получил осколочное ранение в голову под Артемовском. Посмертно награжден Орденом мужества.

«Евгений с честью и достоинством выполнил свой боевой долг. Он остался до конца верен присяге. Его жизнь — пример настоящего мужества и самоотверженности. А наша задача — хранить память о нем и о всех героях СВО. Вечная память и вечная слава Евгению», — сказал заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориальной доске.

У Евгения Васина в Балашихе остались мать, отец и брат.

Похоронен боец на Братском кладбище.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы центров поддержки семей участников СВО.

«Каждый глава имеет центр сопровождения семей, потому что важно уделить внимание, ответить на вопросы, помочь с бумагами или с какой-то бытовой проблемой разным семьям. Разные ситуации бывают. Мы стараемся эту работу вести системно», — сказал глава региона.