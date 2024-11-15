В Балашихе благоустроят 20 дворовых территорий до конца года

Благоустройство придомовых территорий продолжается в Балашихе. До конца будет благоустроено 20 дворов, 7 из которых уже полностью готовы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров оценили благоустройство двора у дома № 7 на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный. Здесь обновили пешеходные зоны, места для парковок, установили новое освещение, скамейки, урны, оборудовали детскую площадку.

«Масштабы впечатляют — это 300 квадратных метров. Здесь могут играть мальчишки и девчонки разных возрастов. Есть большая игровая зона и воркаут площадка со спортивными элементами. Важно, что сегодня мы применяем комплексный подход, когда весь двор полностью меняется. Все, о чем просили жители — сделано. В разговоре с ними убедился, что они довольны результатом. Получилось действительно полноценное место отдыха, где комфортно и детям, и взрослым», — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.