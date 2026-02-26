В Австрии откроют полицейский участок в доме Гитлера

В австрийском Браунау-ам-Инне завершается реконструкция дома, где родился Адольф Гитлер. После ремонта в здании разместят полицейское управление, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mirror.

Работы в доме XVII века начались в 2023 году. По данным МВД Австрии, их планируют завершить в первом квартале 2026 года, несмотря на отставание от первоначального графика. Переезд сотрудников полиции намечен на второй квартал 2026 года.

В министерстве заявили, что главная цель проекта — лишить здание прежнего символического значения и предотвратить возможное использование адреса как места притяжения сторонников неонацистских идей.

Решение поддержали не все. Писатель Людвиг Лашер, представляющий Австрийский комитет Маутхаузена, считает, что в доме целесообразнее открыть музей или образовательный центр, посвященный сохранению исторической памяти и продвижению мирных ценностей.

Власти настаивают, что размещение полиции исключит проведение на этом месте акций, связанных с нацистской идеологией, и изменит общественное восприятие здания.

