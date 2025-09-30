В Русском доме в Буэнос-Айресе 30 сентября организовали видеомост с жителями Донбасса в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией, сообщает «ФедералПресс» .

30 сентября в России и за рубежом отметили День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В честь этой даты в Русском доме в Буэнос-Айресе прошел видеомост с представителями Донбасса.

Как сообщили в пресс-службе Россотрудничества, к празднику подготовили выставку рисунков детей Донбасса, переживших военные события. На работах изображены родные места и взгляд детей на происходящее. Гости мероприятия также посмотрели фильм аргентинского журналиста Тадео Кастильоне, который в начале 2025 года посетил Донецкую Народную Республику.

В своем видеообращении Кастильоне рассказал, что снял документальный фильм, чтобы показать события глазами жителей Донбасса и донести правду, которую, по его словам, скрывают западные СМИ.

«Мне было необходимо показать факты, опираясь на опыт непосредственного общения с людьми. Первое, что всплывает на поверхности, погружаясь в эту работу над документальным фильмом, это осознание того, как нас обманывают, прибегая к искажению исторической реальности со стороны Запада, и последствия безумия войны, развязанной киевским режимом против мирного населения. Поэтому в День воссоединения новых регионов с Россией мне кажется необходимым вернуться именно к корням, услышать, что говорят люди, что говорит история, какова реальность. Россия не оставляет своих братьев и сестер, она продолжает бороться за них, за народ великой России», — пояснил журналист.

Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают донести до зарубежной аудитории альтернативную точку зрения на события в Донбассе.

