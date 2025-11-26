В Апрелевке открыли мемориальную доску Михаилу Толозову

В Апрелевке открыли мемориальную доску Почетному гражданину Наро-Фоминского района Михаилу Толозову. Ее установили на здании школы, где он проработал более 20 лет. Сегодня это один из корпусов Апрелевской школы № 1, а тогда — Апрелевская «четвертая». Михаил Толозов вошел в историю как ее первый директор, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония собрала учеников, педагогов и коллег, которые тепло вспоминали о нем. Мудрый, справедливый, человек слова и дела — таким он остался в памяти современников.

Открытие приурочили к 100-летию со дня рождения Михаила Толозова. Фронтовик, прошедший дорогами Великой Отечественной, он больше всего ценил мир и историческую правду. Именно эту правду он и преподавал. Его уроки, говорят его ученики, запомнились на всю жизнь. Он учил понимать саму логику истории.

Педагоги и школьники возложили к мемориальной доске цветы. Такие события укрепляют связь поколений и напоминают, что история школы — это, прежде всего, люди, вложившие в нее душу.

