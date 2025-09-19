В аппарате омбудсмена Фаевской рассказали, как уберечься от мошенников

В аппарате омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской состоялся вебинар на тему «Мошеннические действия в отношении различных категорий граждан, совершаемые с помощью информационно-телекоммуникационных технологий» для участников клубов «Активное долголетие», регионального фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Участниками мероприятия стали более 250 человек, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

Вебинар провел начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Московской области подполковник полиции Александр Зарипов.

«Интернет-коммуникационное мошенничество — это не просто проблема, а серьезный вызов современному обществу, который требует бдительности и осознанности от каждого из нас. Поэтому крайне важно быть информированным о возможных мошеннических действиях и знать, как защитить себя от них. Мы пригласили подполковника полиции Александра Зарипова специально для того, чтобы он поделился рекомендациями о том, как вести себя в таких ситуациях», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Желающим рекомендуют ознакомиться с видеоматериалами о возможных способах хищения денежных средств с использованием IT-технологий. Эти материалы помогут лучше понять риски и защитить себя от мошенничества. Также можно посмотреть серию социальных роликов, которые размещены по следующим ссылкам:

Видеоматериалы о возможных способах хищения денежных средств с использованием IT-технологий

Социальные ролики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.