сегодня в 16:40

В американском Детройте скинули тысячи долларов на людей

В американском городе Детройте сделали денежный дождь. Тысячи долларов сбросили на людей с вертолета, сообщает SHOT .

Мероприятие провели, поскольку это было последним желанием владельца автомойки. Он недавно умер.

Для проведения акции была перекрыта одна из улиц Детройта. Туда сразу пришло большое количество людей, которые хотели получить денег.

После 12:00 над людьми повис вертолет, с которого скидывали тысячи долларов. Позже выяснилось, что все они были настоящими.

По словам очевидцев, американцы за деньги не дрались. Каждый насобирал, сколько смог. После окончания мероприятия люди разошлись.