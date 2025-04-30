«В аквапарке реально ах***»: юные фанаты Техника оккупировали аквапарк на Кубани

В Краснодаре около сотни школьников прогуливает уроки, чтобы порезвиться в заброшенном аквапарке «Экватор». Ребята записывают тиктоки, как они катаются по горкам без воды, сопровождая кадры песней группы Kunteynir «В аквапарке», сообщает Mash .

Местные жители утверждают, что каждый день больше 100 юных парней и девушек бегают по заброшенному комплексу, снимают видео и веселятся. «Экватор», который называют самой большой «заброшкой» Краснодара, охраняет только один сотрудник, который не успевает выгонять толпы несовершеннолетних.

Краснодарский аквапарк закрыли еще в 2015 года. Решение объясняли тем, что от «Экватора» исходил сильный шум, на который жаловались жители местных домов.

Трек «В аквапарке» — одна из самых известных пластинок московской андеграунд-группы Kunteynir. Ее бывший лидер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в начале апреля в Таиланде. Известного рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Ему было 40 лет.

РИАМО публиковало фотографии с могилы Паши Техника.