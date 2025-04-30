«В аквапарке реально ах***»: юные фанаты Техника оккупировали аквапарк на Кубани
В Краснодаре около сотни школьников прогуливает уроки, чтобы порезвиться в заброшенном аквапарке «Экватор». Ребята записывают тиктоки, как они катаются по горкам без воды, сопровождая кадры песней группы Kunteynir «В аквапарке», сообщает Mash.
Местные жители утверждают, что каждый день больше 100 юных парней и девушек бегают по заброшенному комплексу, снимают видео и веселятся. «Экватор», который называют самой большой «заброшкой» Краснодара, охраняет только один сотрудник, который не успевает выгонять толпы несовершеннолетних.
Краснодарский аквапарк закрыли еще в 2015 года. Решение объясняли тем, что от «Экватора» исходил сильный шум, на который жаловались жители местных домов.
Трек «В аквапарке» — одна из самых известных пластинок московской андеграунд-группы Kunteynir. Ее бывший лидер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в начале апреля в Таиланде. Известного рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Ему было 40 лет.