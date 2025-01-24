В аэропорту Уфы возобновлен прием и выпуск самолетов

В аэропорту Уфы сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили второй раз за сутки для обеспечения безопасности гражданских самолетов, сообщает Росавиация.

Об ограничениях в уфимской воздушной гавани заявили в 12:30 по московскому времени, они продлились до 14:00. За это время шесть самолетов, следовавших в столицу Башкирии, зашли на запасные аэродромы.

24 января временные ограничения вводились в аэропортах Уфы, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска, а также во Внуково, Домодедово и Жуковском. Позже все ограничения были сняты.

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