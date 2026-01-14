В аэропорту Тенерифе мужчина пытался вылететь с телом умершей жены

В Испании мужчина пытался вылететь с телом умершей жены в коляске

В аэропорту Тенерифе-Южный на Канарских островах пожилой мужчина попытался пройти на посадку на рейс, перевозя в инвалидной коляске свою супругу, которая, как выяснилось позже, уже скончалась, сообщает РИА Новости .

По информации газеты Diario de Avisos, до момента прохождения рамки металлоискателя ситуация не вызывала подозрений у службы безопасности. Бдительность проявила сотрудница авиабезопасности, заметившая, что женщина в коляске никак не реагирует на внешние обращения.

После проверки были выявлены отсутствие дыхания и аномально низкая температура тела у пассажирки. На месте был немедленно активирован аварийный протокол, к инциденту привлекли сотрудников службы безопасности, Гражданскую гвардию Испании и судмедэкспертов.

Мужчина, как сообщает издание, заявил, что его супруга скончалась за несколько часов до этого прямо в здании аэропорта. По некоторым данным, он даже попытался возложить ответственность за произошедшее на инфраструктуру воздушной гавани.

Власти начали расследование для установления точных обстоятельств смерти женщины и определения возможных оснований для уголовного преследования.

