сегодня в 18:22

В 9 округах Подмосковья объявили о неблагоприятных метеорологических условиях

По данным ФГБУ «Центральное УГМС», сегодня, 10 сентября сформировались неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, не способствующие рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в округах Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск и Люберцы. Минэкологии Подмосковья опубликовало соответствующую информацию и довела ее до сведения хозяйствующих субъектов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В период неблагоприятных метеоусловий или НМУ наблюдается практически штилевая погода. Соответственно, загрязняющие вещества, содержащиеся в выбросах, очень плохо рассеиваются и могут доставлять дискомфорт. У предприятий, обладающих источниками негативного воздействия, есть утвержденные нами планы по сокращению выбросов, они обязаны привести их в действие. Населению лучше всего в такие дни ограничить пребывание на открытом воздухе вблизи промышленных предприятий и оживленных автодорог», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Для уменьшения возможного вредного воздействия сформировавшихся условий на здоровье жителей, специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны отдельные рекомендации:

ограничить поездки на личном транспорте, так как он вносит наибольший вклад в загрязнение воздуха в период НМУ;

не открывать для проветривания помещений окна, особенно ночью и ранним утром;

по мере возможности использовать на рабочих местах и в быту системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить ежедневную влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах.

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.