В 50 парках Подмосковья ветеринары будут вакцинировать и чипировать питомцев

Несмотря на предстоящее начало осени, в парках Подмосковья продолжают работу мобильные офисы Госветслужбы региона. Там владельцы могут поставить питомцев на учет в реестр домашних животных Московской области, при необходимости чипировать питомца перед проведением регистрации, привить от бешенства отечественным препаратом «Рабикан». Формат удобен тем, что не требует записи в ветклинику: процедуры можно пройти прямо во время прогулки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что в сентябре в график включено 52 парка. Вакцинация остается надежным способом профилактики вирусных болезней животных. Регистрация с установкой микрочипа, если он не был введен питомцу ранее, помогает быстро вернуть потерявшееся животное хозяину и подтвердить право собственности. Каждый чип содержит уникальный код, связанный в системе с контактами владельца. Это требование обязательно для собак — их ставить на учет в регионе обязательно. Регистрация и вакцинация от бешенства проводятся бесплатно, а если потребуется установка чипа — процедура оплачивается отдельно по доступной цене.

Такой формат остается востребованным у владельцев — с апреля по начало августа ветеринары Госветслужбы Подмосковья вакцинировали в парках 1221 питомца, зарегистрировали 1094 и 895 чипировали. График на сентябрь можно узнать на интерактивной карте. В ближайшие дни ветеринары будут работать 2 сентября с 11:00 до 13:00 в Никольско-Архангельском парке в Балашихе, 3 сентября с 14:00 до 16:00 в «Парке 200 лет Егорьевску», с 13:30 до 16:00 в парке «Сосновый бор» в Озерах (г.о. Коломна), с 13:00 до 16:00 на территории детского городка «Сказочный» в Красногорске на улице Ленина.

Акция, организованная министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Министерством благоустройства Московской области и администрациями муниципальных образований, продлится до конца теплого сезона. После чего владельцы могут обращаться в одну из 83 государственных ветклиник региона, адреса которых также представлены на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.