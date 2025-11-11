В 2026 году возможен релиз игры League of Legends 2

Компания Riot Games занимается разработкой продолжения своей знаменитой игры League of Legends, релиз которой возможен в 2026 году. Этот проект, известный под кодовым названием League of Legends 2, создается с нуля на совершенно новом движке, сообщает «Компьютерра» .

Согласно информации, просочившейся от инсайдеров, в частности от Summoner Park, студия Riot Games уже работает над League of Legends 2. Несмотря на то, что Summoner Park удалил пост, пользователь X с ником Igenico успел сохранить его содержание. В сообщении говорится о переходе на новый движок, что позволит полностью переписать код игры, устранив устаревшие элементы.

Разработчики планируют обновить ключевые элементы игры, сохранив при этом знакомый геймплей. Персонажи будут оптимизированы и сбалансированы, но их уникальные способности и характерные черты останутся неизменными. По имеющимся сведениям, League of Legends 2 не станет кардинально менять базовую формулу оригинала, а сосредоточится на технической модернизации и повышении производительности.

Главной проблемой остается перенос в новую версию более 170 героев, а также сохранность косметических предметов, статистики и достижений игроков. Подобные миграции, как показали примеры Overwatch и Counter-Strike, могут быть сопряжены с различными трудностями как технического, так и организационного характера.

Тем не менее, учитывая солидный возраст оригинальной League of Legends, столь масштабное обновление выглядит логичным шагом, способствующим дальнейшему развитию франшизы.

