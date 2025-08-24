сегодня в 03:05

В 2025 году зафиксировано четыре случая завоза холеры в РФ

В России в 2025 году было зарегистрировано четыре случая холеры, сообщает ТАСС .

Она отметила, что все они были завезены из Индии.

«Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью», — отметила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая обстановка по холере в России остаётся полностью стабильной.

Однако из-за напряжённой ситуации в ряде стран Азии и Африки ведомство усилило меры контроля в пунктах пропуска через границу.