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В 2025 году в Подмосковье повысят зарплаты педагогам

В Мособлдуме в целом приняли закон, который определяет, как будут финансироваться детские сады, школы и другие образовательные учреждения Подмосковья в 2025 году. Например, педагогам проиндексируют зарплаты, передает корреспондент РИАМО.

Это связано с ростом средней заработной платы в регионе. Как рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова, изменится и подход к расчету окладов.

«С 1 января при расчете окладов будут учитывать только категорию педагога (первая, высшая или без категории). Раньше в расчет входили и стаж, и категория», — пояснила Самединова.

Дополнительно в 2025 году выделят деньги на поддержку:

• образовательных комплексов в сельской местности, которые получали гранты в 2024 году;

• школ, где финансирование на одного ученика окажется ниже уровня 2024 года.

Закон включает изменения в расчете субвенций для:

• частных школ и детских садов;

• выплат молодым специалистам;

• компенсации проезда студентов;

• возмещения родительской платы за детские сады;

• питания учеников в частных школах;

• оплаты труда сотрудников, работающих на ГИА.

Главное новшество — увеличение окладов педагогов, которое начнет действовать с 1 января 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Московской области дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.