В 2025 году россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще

По данным исследования Авито Подработки, среди опрошенных россиян, которые использовали формат временной занятости за последний год, более трети подрабатывают несколько раз в неделю, а еще 11% — каждый день, сообщает пресс-служба компании.

Число предложений на Авито Подработке с января по ноябрь выросло более чем на треть, уточнили в сервисе. Исполнители, в свою очередь, откликались на такие предложения в полтора раза чаще.

В этом году заказчики предлагали частичную занятость екатеринбуржцам на четверть чаще, чем в прошлом. Интерес к таким предложениям со стороны исполнителей вырос почти в 1,6 раза. Среднее вознаграждение за частичную занятость в Екатеринбурге составила 30 464 рублей в месяц, а в целом по России — 44 465 рублей.

По словам операционного директора Авито Подработки Алексея Мусаткина, в среднем подработка приносит россиянам дополнительные 20% к ежемесячному заработку.

«Формат частичной занятости выбирают за счет возможности гибко управлять своим временем, совмещать его с основной деятельностью и при этом наращивать совокупный доход в комфортном ритме. Для бизнеса частичная занятость — инструмент оперативного усиления команды под конкретные задачи, поэтому рынок гибкой занятости продолжает активно расти», — отметил Мусаткин.