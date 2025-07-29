В 10 подмосковных лесничествах работы по устройству минполос выполнены на 100%

В Московском регионе продолжается выполнение противопожарных мероприятий, в том числе устройство минерализованных полос. Работы проводят филиалы подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Мособллес». Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда выполняются в рамках государственного задания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространения возгорания на большие площади, не дают огню перейти на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали свыше 1600 километров минполос — это более 84% от годового плана. А в 10 из 19 филиалов ГАУ МО «Мособллес» эти работы выполнены полностью», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин.

В полном объеме работы по устройству минполос выполнены на территориях: Бородинского, Волоколамского, Дмитровского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, «Русский лес», Сергиево-Посадского, Талдомского лесничеств.

Проводят опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной не менее 1,4 м.

Противопожарное обустройство лесов проходит весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова.

Собственники земельных участков, граничащих с лесом, обеспечивают выполнение противопожарных мероприятий самостоятельно и за их невыполнение будут подвергнуты административным наказаниям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.

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