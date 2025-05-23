Уже зачисленные в школы РФ дети мигрантов не будут писать тест по русскому

Музаев: обучающимся в школах РФ детям мигрантов не надо сдавать тест по русскому

Детям иностранных граждан, зачисленным в российские школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не придется сдавать экзамен. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает РИА Новости .

Ранее в Госдуме предложили проводить тестирование каждый год, чтобы проверять знания у тех детей мигрантов, которые уже обучаются в российских учебных учреждениях.

Музаев заявил, что подобного обращения в ведомство не поступало. Он также назвал нецелесообразным ежегодное проведение тестирования на знание русского языка среди детей мигрантов, которые уже зачислены в школы.

При этом он подчеркнул, что перед педагогами стоит задача строить свою работу так, чтобы дети иностранных граждан могли изучать русский язык без каких-либо проблем.

Ранее стало известно, что более 1,7 тыс. заявлений было подано на участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов. 81% заявителей отказали.