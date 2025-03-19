Психолог Наумова: инициаторы буллинга боятся тех, кто готов постоять за себя

Две трети россиян становились жертвами буллинга на работе, при этом лишь 41% работников готов этому противостоять. Психолог Наталья Наумова объяснила, как бороться с травлей, сообщает «Вечерняя Москва».

Формы буллинга могут быть разные — как насмешки и оскорбления, так и игнорирование. При этом травить могут и коллеги, и само начальство.

«Буллинг могут применять как в отношении сильных, талантливых конкурентов, так и слабохарактерных, услужливых сотрудников», — отметила Наумова.

Как правило, человека начинают травить ради того, чтобы спровоцировать его увольнение. Однако поддаваться этому и торопиться уходить с работы не стоит, считает психолог.

Она посоветовала человеку, который подвергается буллингу, продемонстрировать тем, кто его травит, что он это видит и понимает.

По ее словам, важно дать понять буллеру, что его жертва не растерялась, не испугалась и не боится говорить об этой ситуации прямо. Инициаторы травли обычно боятся сильных людей, которые готовы отстаивать свои права и смогут обратиться за помощью к другим коллегам и руководству, поэтому перестанут делать это.

Если же травля продолжается, необходимо обращаться к вышестоящему руководству или в правозащитные организации, призывает эксперт.

Наумова добавила, что в таких ситуациях стоит обратиться за помощью к психологу, чтобы научиться защищать свои границы.