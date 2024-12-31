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Киевская власть не смогла доказать, что ее действия по запрещению Украинской православной церкви (УПЦ) законны. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), сообщает РИА Новости .

В документе также указано, что Украина нарушила собственные обязательства во время мобилизации граждан. Помимо этого, игнорировались и некоторые положения конституции государства.

20 ноября сторонники раскольнической структуры «Православная церковь Украины» захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической УПЦ в Киевской области. Затем они выкинули иконы и книги в мусорные баки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал маразмом решение президента Украины Владимира Зеленского на уровне законодательства запретить каноническую УПЦ.