Увидеть лучшее: психолог рассказал, как бороться с осенней хандрой

Психолог Лунюшин: осенью люди часто видят во всем только плохие стороны

Эксперт в гипнотерапии, НЛП и когнитивно-поведенческой терапии, психолог Сергей Лунюшин заявил: чтобы пережить осеннюю хандру, стоит сосредоточиться на светлой стороне этого красивого времени, сообщает RuNews24.ru .

«Например, вчера был снегопад. Многие люди буквально мусолили этот момент: снег, пробки, грузовик встал на дороге, автобус заглох — все это повторяли и обсуждали снова и снова», — сказал психолог.

Многократное прокручивание в голове неприятных ситуаций, как указывает Лунюшин, лишь усугубляет состояние человека, негативно влияя на его эмоциональный фон.

Если есть потребность поделиться переживаниями, сделайте это лаконично, избегая избыточного повторения одних и тех же деталей, ведь все уже осведомлены о случившемся, например, снегопаде.

Он акцентировал внимание на том, что непрерывное обсуждение негативных аспектов лишь обостряет внутреннее беспокойство и подавленность. Психолог советовал принимать сложившуюся ситуацию как данность и помнить о ее приходящем характере.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.