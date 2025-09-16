Уверенное обращение с числами: эксперт оценил идею калькуляторов на ЕГЭ

Специалист Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович заявил, что идея разрешить на ЕГЭ калькуляторы может нарушить педагогические стратегии. Математика требует уверенного обращения с числами без дополнительных инструментов помощи, выпускники должны уметь считать вручную, сообщает RuNews24.ru .

«Умение точно и быстро производить арифметические операции — это базовый когнитивный навык. Если выпускник утратит этот навык, это может привести к „цифровой безграмотности“, когда он зависим от внешних устройств даже для простейших расчетов. Ручное выполнение вычислений развивает численную интуицию — способность примерно предсказывать ответ», — сказал эксперт.

По его словам, использование калькуляторов на экзамене таит в себе риски получения неверных ответов из-за случайного изменения настроек, например, переключения между градусами и радианами, что может остаться незамеченным учеником, недостаточно хорошо разбирающимся в нюансах работы с устройством.

В противовес этим опасениям, можно выделить и потенциальные плюсы от разрешения калькуляторов. Экзамены могли бы сосредоточиться на проверке компетенций в построении сложных математических моделей и анализе функций, освободившись от необходимости выполнять однообразные вычисления вручную. Такой подход мог бы лучше отражать современные реалии, где большинство вычислений автоматизированы