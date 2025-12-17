«Уведомлять не обязан»: юрист оценил работу на конкурентов по совместительству

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что сотрудники могут не уведомлять основного работодателя о работе по совместительству у конкурентов, сообщает RT .

«Трудовое законодательство запрещает ограничивать человека в его трудовых правах и свободах. Совместительство бывает как внутренним, то есть у того же работодателя, так и внешним, то есть выполнение работы у другого работодателя», — пояснил юрист.

По его словам, закон гарантирует каждому гражданину свободу выбора приложения своих способностей и знаний, а работа по совместительству подразумевает выполнение оплачиваемых обязанностей в часы, свободные от основной работы.

Сотрудник самостоятельно определяет, где и каким образом ему трудиться вне рамок основного трудового договора. Это создает адаптивность трудовых отношений и предоставляет возможность каждому специалисту выстраивать профессиональную траекторию в соответствии с личными предпочтениями.

