Утверждена новая Единая техническая политика Группы «Россети»
Фото - © Медиасток.рф
«Россети» утвердили положение «О единой технической политике» в новой редакции. Решение принял Совет директоров, сообщила пресс-служба компании.
Это один из ключевых документов компании, обеспечивающий повышение надежности, безопасности, экономической эффективности передачи и распределения электроэнергии.
Единая техническая политика является базой для разработки корпоративных стандартов, заданий на проектирование, требований закупочной документации и других документов.
В ней учитываются актуальные потребности электросетевого комплекса, опыт проектирования, строительства и эксплуатации электросетевых объектов.
В документ включены спецположения, связанные с изменением геополитической обстановки, расширением применения оборудования, материалов и систем отечественного производства, необходимостью обеспечения техсуверенитета.
Введены разделы по зарядной инфраструктуре, накопителям электроэнергии и эффективными техрешениям.