Утверждена новая Единая техническая политика Группы «Россети»

сегодня в 16:26

Это один из ключевых документов компании, обеспечивающий повышение надежности, безопасности, экономической эффективности передачи и распределения электроэнергии.

Единая техническая политика является базой для разработки корпоративных стандартов, заданий на проектирование, требований закупочной документации и других документов.

В ней учитываются актуальные потребности электросетевого комплекса, опыт проектирования, строительства и эксплуатации электросетевых объектов.

В документ включены спецположения, связанные с изменением геополитической обстановки, расширением применения оборудования, материалов и систем отечественного производства, необходимостью обеспечения техсуверенитета.

Введены разделы по зарядной инфраструктуре, накопителям электроэнергии и эффективными техрешениям.