Услугу для финансовых организаций Подмосковья усилили новыми сервисами

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по предоставлению поручительств Московского областного гарантийного фонда. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Онлайн-услуга для банков-партнеров Гарантийного фонда появилась на региональном портале около полугода назад. За это время ею воспользовались более 500 раз. Теперь услугу оптимизировали: дополнили двумя новыми подуслугами, а также внедрили умные сервисы предпроверки и автозаполнения. Благодаря новшествам оформить нужное заявление получится быстрее, также это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услугой «Предоставление поручительств Гарантийным фондом Московской области» могут воспользоваться банки и финансовые организации, клиентами которых являются индивидуальные предприниматели и юридические лица. В свою очередь, банки-партнеры и финансовые организации должны заключить соглашение о сотрудничестве по программе выдачи поручительств с фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках оптимизации добавлены новые подуслуги. Теперь в заявлении можно выбирать процедуру в зависимости от запрашиваемой суммы поручительства. Помимо этого, появилась возможность подавать заявку на получение поручительства по договору банковской гарантии и лизинга. Также к услуге подключили сервис предпроверки. Он проверяет по ИНН, зарегистрированы ли в Подмосковье юрлица или ИП, которые обратились к заявителю.

Услуга «Предоставление поручительств Гарантийным фондом Московской области» бесплатная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.