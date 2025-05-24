Цены на услуги опытных проституток в четыре раза поднялись в России

Проститутки-милфы стали в четыре раза востребованнее у клиентов, чем молодые

Проститутки-милфы стали пользоваться большей популярностью среди клиентов, чем молодые сотрудницы секс-индустрии. Ценник на услуги опытных женщин подскочил в четыре раза, сообщает SHOT .

Молодые сотрудницы эскорта возмущены и не понимают, почему клиенты предпочитают проводить время не с ними, а с более взрослыми женщинами, которые просят за ночь 40-50 тысяч рублей.

«Волосы дешевые, прям видно — наращенные, а дерут такие деньги», — возмущаются молодые проститутки.

Пользователи Сети пишут, что мужчины теперь предпочитают платить не за внешность, а за опыт и качество оказанной услуги. «Милфы» привлекают их тем, что могут поддержать беседу и выступить в роли своеобразного «психолога».

Ранее сообщалось, что молодые парни по всему миру в три раза чаще начали приобретать «приватные встречи» по видеосвязи со зрелыми женщинами из России.