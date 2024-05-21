Услуга для банков-партнеров гарантийного фонда Подмосковья переведена в «цифру»

На региональном портале появилась новая услуга для банков-партнеров Московского областного гарантийного фонда. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В Московской области в электронный вид переведена еще одна услуга. Финансовые организации теперь могут подать заявку и оформить для своих клиентов поручительство фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в «цифре». Такой способ подачи заявлений более удобен для компаний, поскольку освобождает время для выполнения других задач по развитию бизнеса», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление поручительств Гарантийным фондом Московской области» предназначена для юридических лиц — банков и финансовых организаций, которые обслуживают самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим. При этом банки-партнеры должны заключить с фондом соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств. К заявке следует приложить заявление от заемщика, которое он предоставил банку, копии выписок и справок из налоговой и ряд других документов.

Помимо перевода в электронный вид, к услуге подключили сервис автозаполнения полей. При заполнении онлайн-формы представитель вводит ИНН, а полное наименование финансовой организации, ОГРН и КПП будут заполнены автоматически.

Заявление рассмотрят в течение 26 рабочих дней. Если оно будет одобрено, то в личный кабинет на региональном портале будет направлено решение о предоставлении поручительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.