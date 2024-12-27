Председатель КНР Си Цзиньпин выразил беспокойство из-за вероятной новой волны массовых убийств и поручил властям на местах заняться этим вопросом, в том числе вмешиваясь в семейные споры и личные конфликты, сообщает «Царьград» .

По данным агентства Associated Press, представители местных властей выразили готовность тщательно рассматривать любые конфликты. Речь идет в том числе о спорах о наследстве, которые могут вызывать неадекватную агрессию.

С другой стороны, в китайском обществе эти меры могут также вызывать дополнительные волнения из-за возможного вмешательства в частную жизнь.

Ранее американский телеканал CBS сообщил, что Си Цзиньпин не собирается приезжать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Скорее Китай представит китайский посол в США и другие чиновники республики.