Ушел из жизни гитарист рок-группы The Cure Перри Бэмоунт

Умер гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт. Ему было 65 лет, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что гитарист умер после непродолжительной болезни у себя дома в Рождество.

Бэмоунт стал полноценным участником группы в 1990 году, он играл на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишах.

За 14 лет он принял участие в более чем 400 выступлений. После возвращения в группу в 2022 году сыграл еще 90 концертов.

Ранее в возрасте 74 лет скончался Эйс Фрейли, культовый гитарист и один из основателей легендарной группы KISS.

