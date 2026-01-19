Ушел из режиссер мультфильма «Король Лев» Аллерс

сегодня в 02:52

Ушел из жизни один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс. Ему было 76 лет, сообщает РИА Новости .

«Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной», — сообщил режиссер Дэйв Боссерт.

Он добавил, что Аллерс был необычайно одаренным художником и режиссером, настоящим «столпом возрождения студии Disney».

За время своей карьеры Аллерс участвовал в создании таких мультфильмов студии Disney, как «Король Лев», «Алладин», «Похождения императора».

Ранее на 53-м году жизни скончался известный казахстанский актер Мурат Бисенбин. Артист получил широкую известность после ролей в фильмах «Рэкетир», «Параграф 78», «Томирис», «Весь мир у наших ног» и других.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.