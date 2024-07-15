Ущерб за незаконное складирование отходов взыщут в Дмитровском округе

Минэкологии Подмосковья продолжает системную работу по взысканию ущерба от незаконных свалок в Дмитровском городском округе, образованных по вине правообладателей и пользователей. Очередной иск подан министерством в суд в отношении двух физических лиц и ООО «Управляющая компания «Свиньин и партнеры», правообладателей участков в поселке Останкино, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий наши сотрудники установили, что на трех участках незаконно складировались отходы, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Экспертами рассчитана сумма ущерба, нанесенного почвам, которая превысила полмиллиона рублей. Мы намерены взыскать с ответчиков эту сумму».

Министр также напомнил, что в отношении управляющей компании в судах рассматриваются еще два иска. Первый подан Минэкологии, которая взыскивает сумму ущерба от еще одной свалки в размере 5,6 млн рублей. Второй иск подала администрация Дмитровского городского округа, которая просит признать незаконной деятельность управляющей компании на земельном участке, понудить ее вывезти мусор на законные места размещения и восстановить нарушенные земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.