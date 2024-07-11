Ущерб в размере 262 тыс рублей возместят землям Ленинского округа

Каспийский городской суд Дагестана вынес решение по иску Минэкологии Подмосковья против гражданки, владелицы земельного участка в деревне Сапроново Ленинского городского округа. Ранее сообщалось, что экологическое ведомство подало четыре исковых заявления о возмещении ущерба, причиненного незаконным размещением отходов в деревне, сообщает пресс-служба министерства.

«Гражданка не обеспечила контроль за своим участком, в результате чего на ее землях была организована незаконная свалка, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В ходе надзорных мероприятий был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, который составил 262 тысячи рублей. Суд вынес решение удовлетворить исковые требования Минэкологии».

Ранее Домодедовский городской суд вынес решение взыскать четверть миллиона рублей с еще одного собственника. Общая сумма ущерба, нанесенного нарушениями в деревне Сапроново превышает 2 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.