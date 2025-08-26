Уроженка Москвы Надежда Яшмолкина с 400 баллами поступила на ФКН

Единственная в России выпускница, набравшая рекордные 400 баллов по четырём ЕГЭ, определилась с вузом.

Как сообщили РИА Новости в НИУ ВШЭ, московская школьница Надежда Яшмолкина, сдавшая на 100 баллов русский язык, профильную математику, информатику и физику, стала студенткой престижной программы «Прикладная математика и информатика» (ПМИ) факультета компьютерных наук.

Девушка выбирала между несколькими ведущими университетами, но в итоге остановила свой выбор на Высшей школе экономики, известной своей сильной подготовкой в IT-сфере.

Академический руководитель программы ПМИ Евгений Соколов пояснил, что учебный план сочетает фундаментальность с гибкостью, позволяя студентам углубленно изучать математику и программирование, выбирать факультативы и специализированные курсы. Он отметил, что абитуриенты, показавшие на ЕГЭ максимальные результаты, традиционно демонстрируют выдающиеся способности к обучению и прекрасно справляются с программой.