Уровень воды в Москве-реке в Воскресенске остается в норме

Уровень воды в Москве-реке по состоянию на утро 10 апреля составил 105,64 мБс и не превышает нормативных значений. В округе продолжается ежедневный мониторинг паводковой обстановки и контроль состояния дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты ежедневно контролируют гидрологическую ситуацию на территории округа. В объездах участвуют муниципальный поисково-спасательный отряд, представители ГКУ МО «Мособлпожспас» и МЧС России, а также сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение». Они оценивают уровень воды и проверяют состояние потенциально подтопляемых участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.