Уроки, посвященные Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков, прошли в центрах образования Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках партийных проектов «Новая школа» и «Историческая память» уроки провели депутат Московской областной думы Владимир Пекарев, депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Павел Ермилов, исполнительный секретарь местного отделения Партии Алексей Печенкин.

Подобные мероприятия проводятся уже не впервые. Сегодня особенно крайне актуально и важно уделять большое внимание героическим страницам истории нашей страны.

«Школьникам в Ногинске мы рассказали о важном историческом событии нашей страны. Ответили на вопросы, волнующие детей. Считаю такие мероприятия полезными для подрастающего поколения. Наш долг — не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя, чтить тех, кому удалось выжить, вернуться и показать пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства и помнить их подвиг», — сказал Владимир Пекарев.

Уроки мужества способствуют не только углублению знаний о родном крае, но и формированию патриотического сознания среди молодежи.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.