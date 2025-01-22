Уроки мужества прошли в Московской области

В 83-ю годовщину освобождения региона от фашистских захватчиков депутаты Мособлдумы от «Единой России» рассказали школьникам о подвиге выдающихся земляков, передает пресс-служба партии.

Парламентарии обсудили с учениками важность бережного отношения к истории

По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в День освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков регион с благодарностью вспоминает тех, кто воевал на подмосковной земле и дал отпор фашистам.

«Это особая дата в истории нашего региона. Именно в этот день в 1942 году советские солдаты окончательно освободили нашу область от оккупации. Успех, достигнутый нашими доблестными бойцами, оказал существенное влияние на дальнейший ход противостояния: был развеян миф о непобедимости немецко-фашистской армии. События той тяжелой поры не имеют срока давности. Мы всегда будем чтить память наших прославленных воинов, ополченцев и мирных жителей, сложивших свои головы на поляхсражений, защищая родную землю», — сказал Игорь Брынцалов.

Как отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, знание о прошлом, понимание исторических событий помогает молодым людям лучше оценить настоящее. Сам парламентарий провел урок мужества в Волоколамске для учащихся Спасской школы. Он рассказал о героях, чьи имена навсегда вписаны в историю страны и региона.

В Богородском в центрах образования муниципалитета уроки провели депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев, депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Павел Ермилов, исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей Печенкин.

В Королеве депутат Московской областной Думы Сергей Керселян совместно с депутатом фракции «Единая Россия» местного Совета депутатов городского округа Инной Яковлевой провел урок мужества для девятиклассников школы № 1.

Во Власихе депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков принял участие в «Разговоре о важном» со старшеклассниками школы имени А. С. Попова.

«Именно самоотверженность и боевой дух наших солдат в далеком 1941 году стала камнем преткновения для натиска фашисткой орды. И именно эти качества, присущие каждому русскому защитнику Отечества, демонстрируют сейчас потомки тех легендарных героев Великой Отечественной войны, обороняющие рубежи нашей Родины от нацизма, нашу суверенность и независимость на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Голубков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.