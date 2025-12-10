Урок мужества прошел в школе № 8 Балашихи в День Героев Отечества 9 декабря

В школе № 8 с ОВЗ в Балашихе 9 декабря прошел урок мужества, посвященный российской армии и поколению воинов-освободителей. В мероприятии приняли участие руководитель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Ольга Бортновская, педагоги и школьники.

Участникам напомнили историю памятной даты, учрежденной при Екатерине II, и рассказали о значении героизма в разные исторические периоды. Школьники почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания.

Ольга Бортновская отметила, что особое внимание уделяется участникам СВО, которые продолжают традиции воинов-освободителей, защищая безопасность страны. Она подчеркнула важность уважения к их подвигу и поддержки их семей для патриотического воспитания молодежи.

В завершение урока учащиеся представили литературно-музыкальную композицию: читали стихи о доблести и чести, исполнили патриотические песни.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.