Урок мужества на тему «Гений бронетанковых войск» прошел для студентов Щелкова

Мероприятие провели с целью формирование у студентов осознания исторического прошлого и национального самосознания, углубления знаний о жизни героя Великой Отечественной войны Павла Рыбалко, а также для воспитания волевых качеств на примере жизни Павла Рыбалко, развития непримиримого отношения к фашизму.

Павел Семенович Рыбалко — советский военачальник, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза, командующий танковыми армиями во время Великой Отечественной войны — родился 23 октября 1894 года. В ходе мероприятия студенты узнали, что имя маршала П. С. Рыбалко связано с историей славных побед в Великой Отечественной войне. В ту пору он командовал танковыми войсками, за умелое руководство армией и личный героизм дважды стал Героем Советского Союза. Начав военную карьеру во время Первой мировой войны в качестве рядового, окончание Второй мировой Рыбалко праздновал в чине маршала бронетанковых войск. Солдаты за простоту и уважение его любили и называли батей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.